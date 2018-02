Es ist schon auffällig: Genau bis zum Options-Abrechnungstermin an der Terminbörse am Freitag zog die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) dynamisch an. Aber seit gestern Früh ist die Luft auf einmal raus. Ausgerechnet an einer charttechnischen Schlüsselzone. Verhungert die Rallye jetzt, ohne die scheinbar nicht zu unterschätzende Sogwirkung dieses nunmehr absolvierten Verfalltermins?

Um das zu verhindern, muss K+S umgehend durchstarten, idealerweise natürlich noch heute. Sie sehen im Chart, dass die beiden Abwärtstrendlinien vom Juni und Juli und die 20-Tage- sowie die 200-Tage-Linie jeweils auf einem Niveau liegen und zusammen eine massive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...