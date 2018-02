In der Affäre um Bilanz-Unregelmäßigkeiten hat die finanziell angeschlagene kika/Leiner-Mutter Steinhoff eine juristische Niederlage erlitten. Nach dem Urteil eines Berufungsgerichts in Amsterdam muss der südafrikanisch-deutsche Konzern seine Bilanz für das Jahr 2016 ändern.Steinhoff hatte seine 50-Prozent-Beteiligung an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...