Wien - Wells Fargo Asset Management stellt weitere Professionals für ihr expandierendes Multi-Asset-Team ein, so die Experten von "FONDS professionell".Nach der Verpflichtung einiger namhafter Experten in den vergangenen Wochen und Monaten stünden nunmehr mit Peter Weidner (Head of Factor Solutions) und Mark Brandreth (Senior Portfolio Manager) zwei neue Namen auf der Gehaltsliste. Beide würden von Schroders respektive dessen Multi-Asset-Team kommen und von London aus operieren.

