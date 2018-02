Dalradian Resources Inc. gab heute neue Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms an der Goldlagerstätte Curraghinalt in Nordirland bekannt. Die jüngsten Daten stammen aus 16 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 6.798 m. 13 dieser Bohrlöcher wurden untertägig im zentralen Bereich der Lagerstätte abgeteuft und schnitten einen Teil der neuen Erzadern der letzten Ressourcenschätzung.



Die Bohrergebnisse werden dem Unternehmen zufolge wahrscheinlich dazu beitragen, diese Vorkommen von der Kategorie der abgeleiteten in die Kategorie der angezeigten Ressourcen zu überführen. Ein entsprechendes Update ist im zweiten Quartal geplant.



Zu den Höhepunkten der zuletzt analysierten Bohrkerne zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch 17-CT-445: 318,00 g/t Gold über 0,44 m



? Bohrloch 17-CT-452: 216,00 g/t Gold über 0,34 m



? Bohrloch 17-CT-459: 45,54 g/t Gold über 1,14 m, sowie 49,80 g/t Gold über 0,73 m und 41,85 g/t Gold über 0,86 m



? Bohrloch 17-CT-470: 53,64 g/t Gold über 1,05 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de