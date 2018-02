Edeka legt sich mit Nestlé an - und ein kleiner Getränkehändler streicht Produkte des Konzerns ganz aus dem Sortiment. Im Netz wird er dafür gefeiert.

Am Freitag machte eine Schlagzeile die Runde: Die größte deutsche Supermarktkette Edeka will mehr als 160 Produkte des Nestlé-Konzerns nicht mehr bestellen - es sei denn Nestlé gibt bei den Konditionen nach. Am nächsten Tag schickte auch der Getränkehändler Marco Grözinger aus dem schwäbischen Ostelsheim eine Info an seine Kunden raus - per Facebook: "Liebe Kunden, wir werden wir ALLE Produkte, die zum Nestlé-Konzern gehören, aus dem Programm nehmen."

Kurz danach schlug die virale Welle über dem 39-Jährigen ein. Denn der Machtkampf zwischen Edeka und Nestlé war von vielen Menschen zunächst als ethische Entscheidung aufgefasst worden - und nicht als profaner Preiskampf. Doch Grözinger handelte eben aus hehren Motiven.

"Mit geht es vor allem um die Region", sagt der Händler aus dem kleinen Ort zwischen Pforzheim und Stuttgart im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Es ist doch besser einen Euro mehr zu zahlen und dafür ein lokales Unternehmen zu unterstützen als einen Großkonzern." Er führt das kleine Familienunternehmen mit seinen Eltern und zwei Angestellten in dritter Generation.

