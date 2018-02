Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für RWE von 15,20 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Dividendenpotenzial der Essener sei geringer als die Anleger glaubten, schrieb Analystin Sofia Savvantidou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin befürchtet bei der Ökostrom- und Netztochter Innogy gar eine Kürzung. Zudem sei die Kapazitätsauktion in Großbritannien für RWE enttäuschend ausgegangen./ag/ajx Datum der Analyse: 20.02.2018

