BERLIN (Dow Jones)--Der EU-Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (Ecofin) hat bei seinem Treffen in Brüssel die formelle Empfehlung für den spanischen Finanzminister Luis de Guindos als künftigen Vizechef der Europäischen Zentralbank (EZB) gegeben. "Der Ecofin-Rat bestätigt Unterstützung für Luis de Guindos als Kandidat für den EZB-Vizepräsidenten und gibt dem Europäischen Rat eine Empfehlung, am 22. März zu entscheiden", teilte die Pressestelle des Ministerrates über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Finanzminister der Euro-Länder hatten sich bereits am Vortag bei einem Treffen in Brüssel für de Guindos als künftigen Vizechef der EZB ausgesprochen. Der Spanier war der einzige Kandidat, nachdem die Kandidatur von Irlands Notenbankchef Philip Lane für die Nachfolge des Ende Mai ausscheidenden EZB-Vizechefs Vitor Constancio zurückgezogen worden war. Im Vorfeld war kritisiert worden, dass mit de Guindos ein amtierender Finanzminister direkt in eine Spitzenrolle bei der unabhängigen EZB wechseln würde.

Mehrere Amtskollegen des Spaniers ließen diese Befürchtungen aber im Umfeld der Brüsseler Sitzungen nicht gelten. So sprach der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) ausdrücklich von einer "vortrefflichen Wahl". Endgültig entscheidet der EU-Gipfel am 22. März über die Personalie, die auch Auswirkungen auf eine mögliche Berufung von Bundesbank-Chef Jens Weidmann zum EZB-Präsidenten haben könnte - denn mit einem Spanier im Vizeposten könnte es wahrscheinlicher werden, dass Ende 2019 ein Kandidat aus dem Norden den EZB-Spitzenjob bekommt.

February 20, 2018 06:32 ET (11:32 GMT)

