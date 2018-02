Der Aktienmarkt scheint in einer gespannten Ruhe zu verweilen. Es geht zwar leicht aufwärts, aber die Durchschlagskraft ist mehr als dürftig. Überzeugend ist das nicht mehr. Vorbei sind die kraftvollen Tage, an denen der DAX mehrere Hundert Punkte anstieg. Anleger werden erkannt haben, dass sich das Chance- / Risikoverhältnis an den Börsen wandelt. Man hofft ...

