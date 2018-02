Die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) ist eines der Schwergewichte im Nebenwerte-Index SDAX und einer der bisherigen Highflyer des Jahres mit einem Kursgewinn von rund zwanzig Prozent.

Rückläufiger Gewinn wegen hoher Aufwendungen in die Digitalisierung des Geschäftsmodells

Risiko sinkender Margen im Onlinegeschäft

Positive Einkaufsmanagerindizes sollten sich mit Verzögerung positiv auf die Umsätze auswirken

Gewinne aus der US-Steuerreform werden sich nicht wiederholen

Die am 15. Februar vorgelegten Zahlen des Versandhändlers für Büro- und Geschäftsausstattung aus Stuttgart lagen weitgehend im Rahmen der Markterwartungen und somit beim operativen Gewinn auf Gesamtjahresbasis 2017 deutlich unter dem Vorjahr. Die operative Marge fiel ebenso deutlich von 12,6 auf nur noch 11 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür waren, wie bei nahezu allen Handelsunternehmen, die hohen Aufwendungen für den Schritt ins digitale Zeitalter. Takkt will bis 2020 rund 50 Millionen Euro in die Digitalisierung des Geschäftsmodells investieren, um den E-Commerce-Umsatz bis 2020 auf 900 Millionen Euro gegenüber 2016 zu verdoppeln. Hier zeigt sich die Zwickmühle, in der viele Handelsunternehmen stecken: Ein starker Wettbewerbsdruck und gleichzeitig die Notwendigkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...