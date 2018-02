Der erste Börsengang des Jahres 2018 an der Frankfurter Scale steht vor der Tür und ist bereits im vollem Gange. Die Stemmer Imaging AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) aus Puchheim bei München wagt den Schritt an die Börse.

Bis jetzt hat die Deutsche Börse mit ihrem Segment Scale ein gutes Händchen mit ihren Börsengängen bewiesen. Es gab 2017 keine Enttäuschungen. So ist für Stemmer und vor allem für den weiteren Reputationsaufbau des Segments Scale zu hoffen, dass auch der aktuelle Börsengang erfolgreich wird.

Führender Anbieter der industriellen Bildverarbeitung

Die Stemmer Imaging AG ist eines der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien in Europa. Die Anwendungen finden vor allem in der Industrie und in der Wissenschaft ihren Einsatz. Stemmer entwickelt seine Produkte in Deutschland und vertreibt diese ...

