-------------------------------------------------------------- POSeidon Digital http://ots.de/WpsvIX --------------------------------------------------------------



Düsseldorf / Freiburg (ots) - Window-Shopping per Touchscreen: 24/7 einkaufen am POS



In Düsseldorf steht Deutschlands fortschrittlichste Karstadt-Filiale mit dem sogenannten "Experience Store". Zum Einkaufserlebnis von morgen zählt auch das digitale Schaufenster, über das die Kunden rund um die Uhr per Touchbedienung einkaufen oder sich das Angebot des Warenhauses ansehen können. Die einzigartige Technologie stammt aus Freiburg. Dort arbeitet Eric Jankowfsky nach zahlreichen Stationen im E-Commerce, u.a. als Vorstand der Freiburger Oxid E-Sales AG, heute mit der Ideenschmiede POSeidon Digital am Shoppingerlebnis der Zukunft. "Regal, Schaufenster und Online-Shop verschmelzen zu einem 24/7-Kauferlebnis für Kunden. Sehen, mögen, kaufen - mit unserem digitalen Schaufenster in Düsseldorf ab sofort rund um die Uhr", sagt Karstadt-Projektleiter Carsten Maeskes.



Karstadt "Experience Store"



Der mit modernster Technik gespickte "Experience Store" bei Karstadt in der Düsseldorfer Schadowstraße stellt das unter Beweis: Mehrere hundert Kunden pro Tag lassen sich hier alleine am digitalen Schaufenster inspirieren, klicken sich durch das Warenangebot und gehen entweder anschließend in das Geschäft, oder übertragen einen Warenkorb per "Beam Basket" auf das Smartphone. So kann der Shopper den Einkauf auf einem vertrauten Gerät abschließen. Neben dem kompletten Warenangebot werden auch Angebote für spezielle Anlässe auf dem digitalen Schaufenster präsentiert. Ob Weihnachts- oder Karnevalsshopping, die Kaufimpulse können beliebig gesetzt werden.



"Wo" und "Wie" egal



Mit dem modernen Vorzeigeprojekt wird auch klar, das Webshop und Filiale keine Konkurrenz sind, sondern vielmehr zwei Wege zum Kunden. "Wer sich gegen Online wehrt, macht dort eben null Umsatz. Die Fläche alleine wird aber in Zukunft nicht reichen. Nur wer beides als Weg ins Kundenherz anerkennt, kann auch auf beiden Kanälen Umsatz machen und den Kunden immer wieder animieren", so Jankowfsky weiter. Die Integration von Terminals, interaktiven Spiegeln in der Umkleidekabine oder das digitale Schaufenster sind also Brückenschläge zwischen Shop und Kunde. Neben dem Mehr an Service stehen den Händlern auch mehr Daten zur Verfügung. Welche Produkte werden gesucht, welche Varianten sind beliebt und sollten ausreichend auf Lager sein - der Mehrwert ist für Kunden wie Händler immens.



Die POSeidon Digital GmbH bietet eine Hardware-unabhängige und Cloud-basierte OmniChannel Lösung für den Fachhandel, Filialisten und Markenunternehmen. POSeidon bringt dabei das Internet auch in ein Ladenlokal und sorgt für konvergierende Absatzkanäle zur Umsatz-Multiplikation. Beratung, Kauferlebnis beim Stadtbummel, bequeme Lieferung nach Hause und effiziente Kundenbindung über wirksame Rabattmodelle und mehr Wissen über den Kunden erhöhen den Umsatz, senken gleichzeitig Kosten für Ladenlokale und Lagerflächen in der City. Ein Vorrat an Top-Sellern oder eine Musterkollektion reichen aus, alles weitere bietet das POSeidon-Terminal vor Ort im Geschäft.



Besuchen Sie POSeidon auf der Internet World Expo in München - Halle A6, Stand C071.



OTS: POSeidon Digital GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119154 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119154.rss2



Weitere Informationen: POSeidon Digital by Talihu GmbH, Am Gansacker 10B, 79224 Umkirch, Web: www.poseidon.digital, E-Mail: info@poseidon.digital



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150, E-Mail: team@euromarcom.de