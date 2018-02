Am FinLab Crypto Day 2018 dreht sich alles um die digitalen Währungen, die Blockchain-Technologie und die Zukunft des Geld- und Daten-Transfers. Prof. Dr. Philipp Sandner leitet das Blockchain Center der Frankfurt School of Finance & Management und ist im FinTechRat des Bundesministerium für Finanzen. Welche Zukunfts-Trends er bei den Kryptowährungen und dessen Auswirkungen auf den Finanzmarkt erwartet, erfahren Sie in dieser Sendung. Moderatorin Johanna Claar spricht auf dem FinLab Crypto Day 2018 mit Prof. Dr. Sandner darüber weshalb schon junge Studenten in Ihrer Ausbildung sich mit der Finanz-Technologie von morgen befassen sollten und was Sie als Marktteilnehmer wissen müssen.