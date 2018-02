Barclays hat Orange SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst Daniel Morris verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Telekomunternehmen auf den inzwischen wieder nachlassenden Kostendruck, der insbesondere durch Auktionen von Sportübertragungsrechten befeuert worden war. Die Sicht in die Zukunft sei auch wieder besser als noch ein Jahr zuvor. Eine besonders hohe Kosteninflation habe es in Spanien wegen der Champions League gegeben, hob er hervor. Medienberichten zufolge wollten jedoch Orange, Vodafone und Telefonica ihre Großhandelsverträge nun neu verhandeln./ck/men Datum der Analyse: 20.02.2018

AFA0070 2018-02-20/13:45

ISIN: FR0000133308