Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7000 auf 6500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern erhole sich zwar, allerdings komme er langsamer voran als am Markt erhofft, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx Datum der Analyse: 20.02.2018

AFA0077 2018-02-20/13:54

ISIN: GB00B24CGK77