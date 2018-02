Liebe Trader,

Das Wertpapier von Ströer markierte gegen Ende 2015 ein Kurshoch bei 64,49 Euro, woraufhin eine Konsolidierung erfolgte und gut ein Jahr lang andauerte. Wenig später durchbrach die Aktie aber auch schon die untergeordnete Hürde bei 58,59 Euro auf der Oberseite und wurde zuletzt an die Jahreshochs aus 2015 hoch versetzt. Die Stimmung der Anleger kippte aber wieder zu Weihnachten, denn ein schneller Durchmarsch misslang trotz eindeutiger Notierungen darüber. Die Korrekturbewegung zwang den Kursverlauf von Ströer Anfang Februar dieses Jahres sogar unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf 54,50 Euro abwärts. Dennoch gab es eine recht zügige Erholungsbewegung, welche erneut in den Bereich der Jahreshochs aus 2015 aufwärts reichte. Derzeit kämpft das Wertpapier um den Abwärtstrend bestehend seit den Jahreshochs 2017 mit entschlossener Miene an.

Long-Chance:

Eine wichtige Aufgabe für Investoren besteht nun darin, aufmerksam nach Tagesschlusskursen in Verbindung mit einer bullischen Kerzenform zu suchen. Erst dann kann die Wahrscheinlichkeit auf einen näher kommenden Test der Jahreshochs bei 65,65 Euro steigen. Ein größeres Kaufsignal könnte im darauf folgenden Verlauf die Aktie unmittelbar an 70,00 Euro aufwärts bringen, das ziemlich genauen dem Niveau des 138,2 % Fibonacci-Retracements entspricht. Eine Verlustbegrenzung ist knapp unter dem EMA 50 bei aktuell 61,52 Euro anzusetzen, während Rückläufer unter dieses Niveau die Aktie zurück auf den EMA 200 zwingen würden. Eine ernsthafte Bedrohung für die Bullen ist dennoch erst unterhalb der 50,00 Euro Marke zu erwarten.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 65,70 Euro

Kursziel: 65,00 / 67,00 Euro

Stopp: < 61,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,20 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Ströer SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 64,90 Euro; 14:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

