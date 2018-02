Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Seine Schätzungen für das Schlussquartal 2017 des Autobauers lägen am oberen Ende der Konsensprognosen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist vor allem für die Konzernmarken Audi und Skoda optimistischer als bisher. Der Ausblick auf das laufende Jahr dürfte ähnlich vorsichtig ausfallen wie die Unternehmensziele vor einem Jahr und könnte später nach oben revidiert werden./gl/ag Datum der Analyse: 20.02.2018

