Ein neues, auf zuverlässigen Satellitenverbindungen basierendes System wird dafür sorgen, dass die nationale kubanische Telekommunikations-Betreibergesellschaft künftig diversifizierte Internetzugänge auf der Hauptinsel von Kuba anbieten kann

Für Kubaner und ihre Besucher wird auf der gesamten kubanischen Hauptinsel ein zusätzlicher Zugriff auf eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Netzanbindung geschaffen, wofür die nationale kubanische Telekommunikations-Betreibergesellschaft ETECSA einen Vertrag mit SES Networks über die Nutzung der SES-Satellitendienste unterzeichnete, wie SES heute mitteilte.

ETECSA Enhances Connectivity to the Rest of the World with SES Networks

SES Networks wird die vorhandene terrestrische ETECSA-Infrastruktur um seine den Glasfasernetzen ebenbürtigen Hochleistungs-Übertragungskapazitäten in der mittleren Erdumlaufbahn (Medium Earth Orbit, MEO) erweitern, was die Vernetzung der Endkunden des kubanischen Betreibers deutlich verbessern wird.

"Durch die Zusammenarbeit mit SES Networks stellen wir sicher, dass unsere Kunden auf der gesamten Hauptinsel über dieses innovative Satellitensystem jederzeit einen neuartigen Zugang zum schnellen Internet haben. Unsere Zusammenarbeit mit SES Networks unterstreicht die Mission der ETECSA, Telekommunikationsdienste bereitzustellen, die den aktuellen und künftigen Bedürfnissen der Bürger von Kuba und unserer Kunden gerecht werden, und zugleich einen Beitrag zum sozioökonomischen Wachstum des Landes zu leisten", sagte Ing. Mayra Arevich Marín, geschäftsführende ETECSA-Präsidentin.

"Die Möglichkeit, mit Organisationen wie der ETECSA zusammenzuarbeiten, die ständig auf der Suche nach Wegen ist, ihren Nutzern eine zuverlässigere Netzanbindung zu bieten, ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung", fügte Steve Collar hinzu, CEO von SES Networks. "Mit unseren einzigartigen Netzwerkfähigkeiten und unserer Auswahl an Managed Services kann die ETECSA ihren Kunden den Zugang zur besten satellitengestützten Internettechnologie garantieren, die es heute gibt."

Die ETECSA erbringt öffentliche Telekommunikationsdienstleistungen im gesamten Territorium der Republik Kuba.

