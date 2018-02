Der Kunststoffkonzern profitiert vom Branchenboom, bei den Anlegern kommt das Ergebnis bestens an. Was Covestro mit seiner vollen Kasse vorhat.

Zum Schluss gab Covestro-Chef Patrick Thomas seinem Nachfolger noch eine Botschaft mit auf den Weg: "Nächstes Jahr wird Markus Steilemann als CEO an dieser Stelle stehen", sagte Thomas bei der Präsentation der Covestro-Jahreszahlen in Köln. "Dann wird er hoffentlich von einem weiteren Rekordergebnis berichten können."

Die Rede von Thomas klang am Dienstag an vielen Stellen nach Abschied - er wird spätestens im September die Spitze des Leverkusener Kunststoffherstellers verlassen und an Vorstandsmitglied Steilemann übergeben. Es war die letzte Bilanzpressekonferenz des Briten, der die ehemalige Bayer-Tochter vor drei Jahren an die Börse geführt und zu einem Highflyer in der Chemie gemacht hat.

In der Branche wird fest damit gerechnet, dass Thomas das Zepter schon früher abgeben wird. Ein geeigneter Termin dafür wäre die Hauptversammlung Mitte April. Sein Nachfolger Steilemann wird jedenfalls der CEO sein, mit dem Covestro im Herbst voraussichtlich in den Dax aufsteigen wird. Bayer hält nur noch rund 14 Prozent an der Firma, der Streubesitz ist also ausreichend hoch für den Dax, die Börsenkapitalisierung von mehr als 18 Milliarden Euro ohnehin.

Bei der Bilanzpräsentation durfte Steilemann bereits alles beantworten, was sich um die Zukunft des künftigen Dax-Konzerns dreht. Spannend sind vor allem zwei Fragen: Wir lange wird der von einer einmaligen Branchenkonstellation getriebene Boom noch halten? Und was macht Covestro mit den gut gefüllten Kassen?

Wie stark die Leverkusener derzeit sind zeigt der Jahresabschluss: Der Betriebsgewinn (Ebitda) schnellte um 71 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro, die konzernweite operative Gewinnspanne erreichte 25 Prozent. Mit diesen Werten hatten selbst einige Analysten nicht gerechnet, obwohl sie die Erwartungen zuletzt immer weiter hochgeschraubt hatten.

Entsprechend war die Reaktion an der Börse. Um drei Prozent auf 93 Euro schnellte der zuletzt schon stark gestiegene Covestro-Kurs hoch. Die Investoren lockte vor allem der starke Ausblick an: Der Konzern erwartet für dieses Jahr einen Betriebsgewinn auf gleicher Höhe wie 2017. Schon das wäre ein großer Erfolg - gingen doch die meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...