In Großbritannien hat DHL Probleme, den Hühnchen-Nachschub bei KFC sicherzustellen. Noch immer bleiben viele Filialen der Kette dicht.

Der Hühnchen-Notstand bei der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken in Großbritannien und Irland könnte bis Ende der Woche andauern. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mit. Hunderte Restaurants mussten wegen Lieferproblemen seit dem Wochenende vorübergehend schließen. Auch am Dienstag blieben noch mehr als ...

