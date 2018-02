Köln (ots) - Ungewöhnliches Fastenexperiment: Warum zwei Frauen bis zum Jahresende ohne neue Kleidung auskommen müssen



95 Kleidungsstücke hat jeder Deutsche durchschnittlich im Schrank - doch nur etwas mehr als die Hälfte davon wird auch regelmäßig getragen. Kommen wir also eigentlich mit viel weniger Klamotten aus? Pünktlich zur Fastenzeit will stern TV genau das herausfinden und hat zwei Frauen vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt: Bis zum Jahresende müssen Özben und Ioana auf den Kauf neuer Kleidung verzichten und mit den Klamotten auskommen, die sie bereits besitzen - und damit nicht genug: stern TV hat die Kleiderschränke der beiden Shopaholics zuvor radikal ausgemistet. Der Beginn des spannenden Experiments: Mittwoch live bei stern TV. Zu Gast im Studio ist dann auch Bloggerin Nunu Kaller, die selbst schon ein Jahr auf neue Kleidung verzichtet hat und erklärt, wie es gelingen kann, die eigene Garderobe zu reduzieren.



Grippewelle in Deutschland: Lohnt es sich noch, zu impfen?



Die Grippewelle hat Deutschland fest im Griff: Allein in der vergangenen Woche meldete das Robert-Koch-Institut knapp 18.000 neue Erkrankungen. Hochbetrieb herrscht vor allem in den Arztpraxen - zum Beispiel in der der Gemeinschaftspraxis von Allgemeinmediziner Philip Kampmann, die täglich von 300 bis 400 Patienten aufgesucht wird. stern TV hat den Alltag in der Praxis begleitet. Ob die Grippewelle tatsächlich stärker ausgeprägt ist als in den Vorjahren, wieso eine Impfung nicht immer vor der Erkrankung schützt und wie sich die kranken stern TV-Zuschauer auskurieren: Mittwoch live bei stern TV.



Außerdem in der Sendung:



Strafbefehle gegen Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts beantragt: Haben die Versuche mit Affen Konsequenzen?



Welches Geschirrspülmittel ist das Beste? stern TV zeigt die überraschenden Ergebnisse



Bitcoin: Lohnt sich eine Investition in die digitale Währung?



