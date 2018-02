Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Eine aktuelle Studie habe ergeben, dass bei einem Elektrofahrzeug-Anteil von 30 Prozent weitreichende Stromausfälle drohten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen Versorgern. Im Zuge des E-Mobilitätstrends seien Investitionen von 11 Milliarden Euro in das Stromnetz vonnöten. RWE profitiere hiervon zwar nur indirekt. Mit Blick auf die Dividende, die niedrige Bewertung und den hohen Barmittelzufluss sei es aber die attraktivste Aktie./ag/ajx Datum der Analyse: 20.02.2018

