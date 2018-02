Frankfurt - In Abwesenheit der US- und chinesischen Händler haben die Industriemetalle gestern mit Ausnahme von Aluminium allesamt nachgegeben, so die Analysten der Commerzbank. Mit einem Verlust von 2,4% sei Nickel der größte Verlierer gewesen. Die Analysten der Commerzbank würden dies auf Gewinnmitnahmen zurückführen, nachdem der Nickelpreis letzten Donnerstag bei gut 14.400 USD je Tonne den höchsten Stand seit Mai 2015 erreicht habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...