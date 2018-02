DOW JONES - Erholungsziel erreicht

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index korrigierte bis zum Freitag bis an das 61,8%-Retracement der vorherigen Abwärtswelle im Bereich 25.375 Punkten. Ausgehend von diesem bereich kam die Erholungsrally ins Stocken. Gestern waren die US-Börsen wegen eines Feiertages (Presidents Day) geschlossen.

Die Erholungsbewegung der vergangenen Woche erreichte tatsächlich das 61,8er Retracement und hat somit die kurzfristigen Ziele erreicht. Nun muss man sich als Trader aller Voraussicht nach wieder auf der Unterseite orientieren. Vorbörslich wird der Index im Bereich 25.100 Punkte - also marginal unter dem Schlusskurs vom Freitag - getaxt. So lange den Bullen kein Stundenschlusskurs oberhalb von 25.400 Punkten gelingt, wird hier für die kommenden Handelstage tendenziell eine neue Verkaufswelle in den Bereich um 24.500 Punkte präferiert. Erst oberhalb von 25.400 Punkten entstehen neue prozyklisch bullische Impulse.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2018 - 16.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 16.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HW7VMU 45,42 19.500,00 4,52 29.03.2018 Dow Jones Index HW7VNW 29,29 21.300,00 6,07 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2018; 14:42 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW8Z8U 24,68 28.100,00 8,18 29.03.2018 DowJones Index HW8JS8 16,21 27.050,00 12,42 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2018; 14:42 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DOW JONES - Erholungsziel erreicht erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).