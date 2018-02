Liebe Trader,

Der Ausstieg Großbritanniens aus europäischen Union hat vielen britischen Aktien merklich zugesetzt und auf ungeahnte Tiefs gedrückt. Das Papier von esayJet fiel dabei auf ein Verlaufstief von 850,50 GBp zurück und testete annähernd die Horizontalunterstützung aus Ende 2013. Doch in diesem Bereich gelang es schließlich eine inverse SKS-Umkehrformation aufzustellen und oberhalb der Nackenlinie eine steile Aufwärtsbewegung zu etablieren. Diese reichte bis Anfang dieses Jahres an den markanten Abwärtstrend heran, nur wenig später brach die Aktie darüber aus und konnte ein vorläufiges Hoch bei 1.695 GBp aufstellen. Damit liegt eindeutig ein Kaufsignal in dem Wertpapier von easyJet vor, nur dass in den letzten Wochen eine kurzfristige Konsolidierungsphase zwischengeschoben wurde. Diese befindet sich aber kurz vor ihrer Auflösung und dürfte das Anfang dieses Jahres aufgestellte Kaufsignal weiter in Richtung der Jahreshochs aus 2015 vorantreiben.

Long-Chance:

Ein Blick auf den aktuellen Tageschartverlauf offenbart die relative Stärke der Aktie, welche bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von grob 1.690 GBp ihr Kaufsignal zunächst in Richtung 1.800 GBp weiter vorantreiben dürfte. Darüber ist schließlich mit einem Kursschub an die Jahreshochs aus 2015 bei 1.927 GBp zu rechnen und kann über entspreche Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem baldigen Long-Einstieg aber noch unterhalb der Marke von 1.575 GBp aufhalten. Darunter droht das Wertpapier von easyJet nämlich zurück auf die ehemalige Trendkanalbegrenzung um 1.485 GBp zurückzufallen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 1.690 GBp

Kursziel: 1.800 / 1.927 GBp

Stopp: < 1.575 GBp

Risikogröße pro CFD: 115 GBp

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



easyJet PLC, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1.665,50 GBp; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.