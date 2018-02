FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Linde haben am Dienstagnachmittag einen Großteil ihrer Vortagesverluste wieder wettgemacht und sind zuletzt an der Dax-Spitze um 1,90 Prozent auf 185 Euro gestiegen. Analyst Bernhard Weininger von Independent Research rechnete in einer Studie nicht mit einem Scheitern der Fusion mit dem Wettbewerber Praxair . Sollte es doch dazu kommen, würde sich die Gesamtjahresdividende um 3,10 Euro je Aktie verringern.

Erst am Montag hatte Linde angekündigt, wegen der geplanten Fusion eine Dividende von insgesamt 7 Euro je Linde-Aktie zahlen zu wollen./la/he

