STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax mangels Vorgaben orientierungslos

Was ist los bei Apple

Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV News Redaktion

Ohne Vorgaben aus den USA und mit schwachen Vorgaben aus Asien tritt der Dax auf der Stelle. Rückenwind kommt vom Euro, der unter 1,24 USD fällt. Anleger sehen sich zahlreiche Bilanzen an - und machen sich Sorgen um Apple

Der ZEW-Index ist zwar leicht zurückgegangen, allerdings nicht so deutlich, wie befürchtet. Das heißt, die Stimmung der Börsianer in Deutschland ist nach wie vor bestens. Das ist schon mal ein gutes Omen für den Einkaufsmanager-Index am Mittwoch und den ifo-Geschäftsklima-Index am Donnerstag.

Interessant auch die Geschäftszahlen von HeidelbergCement und Covestro. Auch im europäischen Ausland legen zahlreiche Firmen ihre Bilanzen vor. Im Tagesverlauf rücken die Ergebnisse des US-Einzelhandelsriesen Wal-Mart in den Fokus. In München hat Osram zudem seine Aktionäre zur Hauptversammlung geladen. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um ein Prozent auf 21.925 Zähler nach. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages (Chinesisches Neujahr) auch heute geschlossen. Schwacher Absatz beim iPhone X? Samsung will angeblich die Produktion von Bildschirmen zurückfahren. Grund sei die schwächelnde Nachfrage nach dem Apple iPhone X. Statt 45-50 Millionen Displays sollen jetzt nur noch 20 Millionen gefertigt werden, schreibt die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Auch im nächsten Quartal sind Kürzungen denkbar HeidelCement verdient mehr Gute Geschäfte in Nordamerika und Europa haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im vierten Quartal 2017 zu einem Schlussspurt verholfen. Dabei profitierte das Unternehmen von Preiserhöhungen, Synergien aus der Integration von Italcementi sowie dem Verkauf eines Steinbruchs in den USA.

Gegenwind bekamen die Heidelberger von ungünstigen Wechselkursen. Auch bremste ein Anstieg der Energiekosten und ein anhaltender Wettbewerbsdruck etwa in Indonesien das Wachstum. Die Aktie legte zu und ist auch am frühen Nachmittag Spitzenreiter im Dax.

Covestro nach Zahlen stark Der Spezialchemiekonzern Covestro profitiert von einer hohen Nachfrage. Der Umsatz im Schlussquartal um fast 17 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis (Ebitda) verdoppelt sich auf 879 Millionen Euro. Die Dividende für 2017 soll von 1,35 auf 2,20 Euro klettern. Für die Aktien von Covestro geht es kräftig nach oben, sie ist mit deutlichem Abstand Spitzenreiter im MDax: Vor allem der Ausblick auf 2018 hilft.

Börse Stuttgart TV

Die Ängste vor schneller steigenden Zinsen in den USA waren ein Auslöser für die jüngsten Kursturbulenzen am Aktienmarkt. Zu Recht? Wie viele Zinsschritte sind unter dem neuen Fed-Chef Jerome Powell zu erwarten? Einschätzungen von Anleihen-Experte und Fondsmanager Dietmar Zantke, der zudem verrät, warum er US-Dollar Anleihen aktuell sehr interessant findet.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=14921

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer, der EUWAX Sentiment Index, tritt heute ebenso wie der Dax auf der Stelle. Er pendelt mit kleinen Ausschlägen um die neutrale Null-Linie. Ein Trend bei den Dax Anlegern lässt sich somit nicht ableiten.

Trends im Handel

Auf der Seite der Knock-outs beobachten Händler eine große Nachfrage nach Puts auf Öl. Ableger folgen einer Empfehlung. Calls auf die Deutsche Börse werden, ebenfalls nach einer Empfehlung, verkauft.

Bei den Optionsscheinen stehen Calls auf Krones und Amazon hoch im Kurs.

