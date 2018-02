Zürich (ots) -



Die Schweizer Exportwirtschaft strebt ein Freihandelsabkommen mit

dem «Mercosur» an. Dieses kommt aber nur zustande, wenn der

Grenzschutz für die Schweizer Landwirtschaft reduziert wird. Der auf

Initiative von Bundesrat Schneider-Ammann einberufene

«Mercosur-Agrar-Gipfel» hat zum gegenseitigen Verständnis der

beteiligten Branchen beigetragen. Swissmem ist überzeugt, dass nur

ein gemeinsames, nicht-konfrontatives Vorgehen zu einer Lösung führt,

welche die Interessen aller berücksichtigt.



Am «Mercosur-Agrar-Gipfel» nahmen heute neben den wesentlichen

Akteuren der Schweizer Exportwirtschaft auch zahlreiche

Organisationen der Landwirtschaft teil. Aus Sicht von Swissmem hat

dieses Treffen zum gegenseitigen Verständnis für die Anliegen der

jeweiligen Branchen im Zusammenhang mit einem Freihandelsabkommen

Schweiz - «Mercosur» beigetragen.



Ein Freihandelsabkommen mit dem «Mercosur» wird ohne

agrarpolitische Konzessionen seitens der Schweiz nicht zu haben sein.

Das bedeutet aber nicht den «Kahlschlag» beim Grenzschutz für die

Schweizer Landwirtschaft. Die Erfahrungen aus vergangenen

Verhandlungen zeigen, dass es sich vielmehr um graduelle und

verdaubare Marktöffnungsschritte handelt. Diese müssen seitens des

Bundes agrarpolitisch begleitet werden.



Swissmem ist sich bewusst, dass der Abbau des Grenzschutzes für

die Landwirtschaft eine grosse Herausforderung darstellt und nimmt

die existenziellen Ängste der Bauern ernst. Die MEM-Industrie ist

jedoch aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im freien Wettbewerb davon

überzeugt, dass ein verbesserter Marktzugang in den «Mercosur» auch

Chancen für die Landwirtschaft bietet. Die Produkte der Schweizer

Bauern und ihrer Verarbeitungsbetriebe sind qualitativ hervorragend.

Diese haben nach einem Abbau der Zollschranken auf dem Weltmarkt sehr

gute Marktchancen.



«Mercosur»: Ein Markt mit Potenzial und derzeit hohen Hürden



Der «Mercosur» besteht im Kern aus Argentinien, Brasilien,

Paraguay und Uruguay. Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) exportierte 2017 Güter im Wert von

515 Millionen Franken in den Mercosur. Der grösste Teil davon ging

nach Brasilien (360 Mio. CHF) und Argentinien (135 Mio. CHF).



Im «Mercosur» besteht für die Schweizer MEM-Industrie ein grosses

Wachstumspotenzial. Die heute hohen Zollhürden verhindern, dass

dieses Exportpotenzial realisiert werden kann. Der durchschnittliche

Einfuhrzoll für Maschinen und Apparate nach Brasilien beträgt 12,8

Prozent (Maximalzoll: 20%), jener nach Argentinien sogar 13,4 Prozent

(Maximalzoll: 35%). Viele Schweizer Firmen sind deshalb gezwungen,

lokal im «Mercosur» zu produzieren, um das bestehende Marktpotenzial

zu nutzen. Das geht zulasten der Arbeitsplätze auf dem Werkplatz

Schweiz. Zudem sind die meisten Schweizer KMU gar nicht in der Lage,

vor Ort zu produzieren und bleiben aussen vor.



Die Zeit drängt



Die EU steht derzeit kurz vor dem Abschluss eines

Freihandelsabkommens mit dem «Mercosur». Ein solcher Vertrag würde

die Wettbewerbsposition der Schweizer MEM-Firmen auf diesem Markt

gegenüber ihren Konkurrenten aus der EU deutlich verschlechtern. Im

Interesse der gesamten Exportwirtschaft sollte die Schweiz

baldmöglichst ein adäquates Freihandelsabkommen mit dem «Mercosur»

abschliessen. Ansonsten drohen empfindliche Exportverluste für

Schweizer Firmen.



