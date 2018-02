Jahrelang hat die Commerzbank ihr Filialnetz vernachlässigt. Eine Managerin von Kentucky Fried Chicken will das nun ändern.

Quereinsteiger sind im Bankgeschäft heute nichts Ungewöhnliches mehr. Doch der Lebenslauf von Susanne Fleckenstein sticht dann doch heraus. Die 42-Jährige hat für den Lebensmittel-Discounter Lidl und zuletzt gut fünf Jahre für den Hähnchengriller Kentucky Fried Chicken (KFC) gearbeitet. Im Februar 2017 wechselte die Diplom-Ingenieurin dann zur Commerzbank.

Bei Deutschlands zweitgrößter Privatbank hat Fleckenstein eine wichtige Aufgabe übernommen. Das Institut will im Rahmen seiner Strategie "Commerzbank 4.0" im Privatkundensegment zwei Millionen neue Kunden gewinnen. Und Fleckenstein ist als Direktorin für die neue Filialstrategie und deren Umsetzung verantwortlich.

Ihre Bestandsaufnahme fällt für die Commerzbank wenig schmeichelhaft aus. "Unsere Filialen liegen heute oft noch nicht an den wirklich besten Standorten. Außerdem sind sie größtenteils einfach zu groß, viel zu groß, und dadurch unflexibel", sagte die Managerin am Dienstag bei einem Pressegespräch in Frankfurt.

"Wir wurden dadurch in der Vergangenheit sehr langsam. Und wir waren oft zu teuer. Und unser Angebot in den Filialen war weitestgehend einheitlich und wenig differenziert - naja, und nicht zuletzt sehr offline." Fleckenstein und Michael Mandel, der im Vorstand für das Privatkundengeschäft verantwortlich ist, wollen das nun ändern. Bis 2022 soll die Hälfte der aktuell 1.006 Filialen auf Vordermann gebracht werden.

Im ...

