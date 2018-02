Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Qatar Airways hat dem Flugzeugbauer Airbus weitere Bestellungen seines Langstreckenmodells A350 in Aussicht gestellt. Die arabische Airline könne weite 350-Modelle für ihr Leasinggeschäft und für Fluggesellschaften, in sie investiert hat, kaufen, sagte CEO Akbar Al Baker am Dienstag zu Journalisten.

Qatar Airways ist der größte Kunde des zweistrahligen Airbus-Modells und hat am Dienstag die erste A350-1000, die größte Version des Flugzeugs, in Empfang genommen. Sie soll am Samstag auf der Strecke Doha-London in Betrieb genommen werden.

Die Fluggesellschaft hat bereits 39 A350-900-Flugzeuge und 37 der größeren A350-1000-Flugzeuge bestellt. Wie viele Flugzeuge Maschinen Qatar Airways noch kaufen könnte, sagte Al Baker nicht.

Möglicherweise könne seine Fluggesellschaft auch einige ihrer Aufträge für die kleinere Version gegen die größere tauschen, sagte er weiter. Eine Entscheidung werde wahrscheinlich bald getroffen. In diesem Jahr rechnet Qatar Airways mit der Auslieferung von sechs A350-1000.

