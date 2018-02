Karlsruhe/Straßburg (ots) -



Städte auf der ganzen Welt haben mit Feinstaubproblemen und

Luftverschmutzung zu kämpfen und sind auf der Suche nach effizienten

Lösungen. Als erste Stadt in Frankreich hat der Stadtverband

Strasbourg Eurométropole gestern eine erste konkrete Maßnahme zur

Verbesserung der Luftqualität eingeführt. Mit Hilfe einer neuen

Ampelsteuerung soll der Schadstoffausstoß durch weniger Stopps und

Anfahrmanöver deutlich reduziert werden. Die positiven Auswirkungen

dieser Maßnahme für die Luftreinhaltung wurden zuvor mit Software

simuliert und deutlich gemacht. Die weltweit tätigen Verkehrsexperten

der PTV Group aus Karlsruhe liefern dafür jeweils die

Basistechnologie. Werden die in der Simulation gezeigten Ergebnisse

in der Praxis bestätigt, will der Stadtverband weitere

Streckenabschnitte mit der professionellen Ampelsteuerung nachrüsten.



"Strasbourg - Atembare Stadt und Metropolregion" ("Ville et

Métropole respirable"), unter diesem Titel läuft seit 2015 das

französische Programm zur Luftreinhaltung. Eine der konkreten

Maßnahmen in Straßburg zielt auf Verbesserungen im Straßenverkehrs-

management ab. Die Ergebnisse der Simulation waren so überzeugend,

dass die Maßnahme jetzt in die nächste Phase geht: An einer der

Hauptverkehrsachsen der Stadt wird ab sofort die verkehrsadaptive

Signalsteuerung PTV Epics getestet.



Ein großes Problem in den Städten ist der Stop-and-Go Verkehr.

Durch das permanente Anhalten und wieder Anfahren auf den verstopften

Straßen steigen Emissions-Belastungen stark an. "Mit Hilfe von

PTV-Software lässt sich der Verkehrsfluss an Ampeln so optimieren,

dass möglichst wenige Wartezeit entsteht und damit Stop-and-Go

reduziert wird", erklärt Frédéric Reutenauer, Projektbegleiter und

Vice President Project Management & Services bei der PTV Group. "Wie

sich das konkret auswirkt, haben wir mit dem Programm zur

Verkehrssimulation PTV Vissim am Beispiel der sechs Kreuzungen der

Avenue de Colmar im Süden von Straßburg gezeigt. Dabei lag die

Wartezeit für alle Verkehrsteilnehmer an den durch unsere

Softwarelösung PTV Epics gesteuerten Ampeln in 85 Prozent der Fälle

unter 45 Sekunden. Heute trifft dies auf nur 35 Prozent zu."



Die Simulation ergab darüber hinaus:

* Neun Prozent weniger Fahrzeugstopps

* Acht Prozent weniger Stickstoffoxid-Emissionen (NOx)

* Neun Prozent weniger Feinstaubbelastung PM10



Von diesen Ergebnissen zeigte man sich bei der Eurométropole

Straßburg und bei der Luftreinhaltungsbehörde AtMO Grand Est

beeindruckt. "Es gibt aktuell keine andere Maßnahme die so einen

großen Effekt erzielt", so Emmanuel Rivière, stellvertretender

Generaldirektor von AtMO Grand Est. Auf Basis der Simulation, wurde

die PTV-Technologie nun an den Knotenpunkten der Avenue de Colmar in

die bereits bestehenden Systeme des Steuergeräteherstellers FARECO

integriert. "Die Testphase soll bis zum Sommer dauern, dann wird

entschieden, auf welche weitere Stadtgebiete die neue

Lichtsignalgebung ausgerollt werden soll", so Frédéric Reutenauer.

"Ich als Straßburger freue mich natürlich besonders, dass wir mit

unseren Softwarelösungen dazu beitragen können, die Luftqualität in

der europäischen Hauptstadt zu verbessern. Ich bin mir sicher, dass

wir auch in der Testphase auf der Straße zu überzeugenden Ergebnissen

gelangen werden."



Über PTV Epics



Die verkehrsadaptive Signalsteuerung gehört zu den wirksamsten und

effizientesten Instrumenten, Stop-and-Go zu vermeiden und den

innerstädtischen Verkehr im Fluss zu halten; ohne dafür die

Straßeninfrastruktur teuer ausbauen zu müssen. Das modellbasierte

Verfahren betrachtet die lokale Situation an den Knotenpunkten und

berechnet im Sekundentakt mehrere Steuerungsalternativen. Dabei

berücksichtigt es alle Verkehrsmodi - vom motorisierten

Individualverkehr über Fußgänger bis hin zur Priorisierung

öffentlicher Verkehre.



PTV. The Mind of Movement.



Die PTV Group betrachtet Verkehr und Logistik als Ganzes, um

Mobilität zukunftsfähig zu gestalten. Ausgezeichnet als

Weltmarktführer entwickelt das Unternehmen intelligente

Softwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung und

das Verkehrsmanagement. Das hilft Städten, Unternehmen und Personen

dabei, Zeit und Kosten zu sparen, Straßen sicherer zu machen und

Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die PTV setzt ihr weltweit

einzigartiges Expertenwissen zu allen Facetten der Mobilität dafür

ein, dass Menschen und Güter rechtzeitig, sicher und

ressourcenschonend ihre Ziele erreichen. Mehr als 2.500 Städte setzen

PTV-Produkte ein. Transporte in über einer Million Fahrzeugen werden

mit PTV-Software geplant. Das Europäische Verkehrsmodell, das den

gesamten Personen- und Güterverkehr in Europa abdeckt, wird mit

PTV-Software entwickelt. Auch dafür arbeiten rund um den Globus über

700 Kolleginnen und Kollegen mit Leidenschaft an leistungsstarken

Lösungen. Der Hauptsitz im Herzen der Technologieregion Karlsruhe ist

Entwicklungs- und Innovationszentrum. Von hier aus plant und

optimiert die PTV seit 1979 alles, was Menschen und Güter bewegt.

www.ptvgroup.com.





