DGAP-Media / 2018-02-20 / 16:27 *Global Blockchain meldet Investition in MEvU* Vancouver, British Columbia. 20. Februar 2018 - *Global Blockchain Technologies Corp. (TSX V: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ("GBT" oder das "Unternehmen")* meldet ihre Investition in Höhe von 2 Millionen Dollar in das private Token -Emissionsangebot von MEvU, ein Produkt der Decent Tech Inc. ("MEvU"). Die Größe des Markts für Sportwetten ist erstaunlich. Laut Schätzungen der American Gaming Association werden jedes Jahr ungefähr US$400 Millionen bei Sportwetten eingesetzt. Zum Vergleich: dies ist mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2017 oder über ein Viertel von Australiens Bruttoinlandsprodukt. Ein Element, das diesen Bereich möglicherweise für Investoren unattraktiv macht, ist die Tatsache, dass 99% dieser Wettvolumen illegal sind. Aufgrund regulatorischer Bedenken und Rechenschaftspflichten waren Sportwetten für vorsichtige Investoren lange Zeit tabu. Mit ihrer Wettplattform auf Blockchain-Basis führt MEvU einen selbstregulierenden Weg ein, um Wetten gegen andere Nutzer abzuschließen anstatt eines "House-Typ"-Gegners wie z. B. ein Kasino oder ein Buchmacher. "MEvU ist die Lösung für viele Probleme, welchen Teilnehmer an Online-Wetten gegenüberstehen", sagte Shidan Gouran, President von Global Blockchain. "Zurzeit müssen Spieler entweder gegen ungünstige Chancen bei legalen Buchmachern wetten oder ein Risiko der Nichtzahlung oder juristischer Probleme bei illegalen Buchmachern eingehen. MEvU ist ein Wett-Ökosystem, das diese beiden Nachteile verhindert und die besten Interessen aller Beteiligten schützt." Diese Investition erfolgt in Verbindung mit GBTs Akquisition einer 30 %-Beteiligung von Decent Tech Inc., MEvUs Muttergesellschaft. Laut Konditionen des Abkommens wird GBT unverzüglich 4.285.715 Class A Stammaktien von Decent Tech Inc. zu einem Preis von US$0,07 pro Aktie für eine Gesamtinvestition von US$300.000 erwerben. MEvUs Plattform ist eine dezentralisierte P2P (Peer-to-Peer) Wett-Applikation, die Spieler, die nach einem Platz für eine Wette auf das Ergebnis eines Events zu vereinbarten Chancen zusammenbringt. Diese Events können Ereignisse bei oder Ergebnisse von Sportveranstaltungen sein - obwohl es ebenfalls eine Option geben wird, für Spieler spielerspezifische Wetten auf alles abzugeben. Zum Beispiel, zwei Freunde könnten gegeneinander auf ein Spiel oder Bier-Pong wetten. Mit MEvUs Smart Contract Technologie, die in einer Ethereum Virtual Maschine eingebaut ist, können Wetten nach dem Platzieren gehalten und gemäß der Wettkonditionen ausgezahlt werden - was die Funktionalität eines Buchmachers effektiv vervielfältigt. Global Blockchains President Shidan Gouran zeigt dies mit einem Beispiel: "Sagen wir, es wird ein Fußballspiel geben und ein Buchmacher hat einen Spieler, der 500 Dollar auf das Heimteam wettet und ein anderer Spieler wettet auf das auswärtige Team. Diese zwei Spieler wetten praktisch gegeneinander. Wenn also der Buchmacher den Gewinner auszahlt, wird ihm nur das Geld des Verlierers ausgezahlt und der Buchmacher behält einen Anteil fürs Nichtstun, außer zu gewährleisten, dass die Wettenden ausgezahlt werden. MEvU macht genau das, aber verlangt nie mehr als 3% verglichen mit dem Branchenstandard von 10 %. Wenn man Hunderte oder Tausende Dollars wettet, ist dieser Unterschied von Bedeutung. Das ist der Grund, warum dies einen großen Unterschied machen wird, wie Wetten abgegeben werden." Mit dem Können und der Erfahrung von GBTs Managementteam in Verbindung mit MEvUs Sportwetten-Know-how könnte dies eine starke Kryptowährung auf dem Markt und vielleicht ein Game-Changer bei Sportwetten werden. MEvUs Markteinführung ist so geplant, dass die Beta-Version für die Fußballweltmeisterschaft im Juni 2018 fertig sein wird - ein Sportereignis, bei weltweit dem Milliarden von Dollars gewettet werden und alle von MEvUs Fähigkeiten profitieren werden. "Wir sind begeistert, mit Global Blockchain arbeiten zu können. Wir wissen, dass es dort ein großes Potenzial gibt und diese Investition zusammen mit GBTs Expertise wird gewährleisten, dass unsere Vision für MEvU realisiert wird," sagte Kelvin Coelho, CEO von Decent Tech Inc. Für weitere Informationen: www.globalblockchain.io Im Auftrag von: GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. Shidan Gouran President (416) 854-3017 *Über Global Blockchain Technologies Corp*. Global Blockchain Technologies Corp. ist eine Investmentgesellschaft, die Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors bietet, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. GBT ist an der CSE notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich GBT sind bei SEDAR unter www.sedar.com, der CSE unter www.theCSE.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. *Über Decent Tech Inc.* Decent Tech Inc. ist engagiert bei der Schaffung von Lösungen von echten Problemen basierend auf Dezentralisierung und Blockchain-Technologie. MEvU ist Decent Tech Inc.'s erste Applikation dieser Prinzipien, um konsensbasierte Ergebnisse zur Bestätigung der Ergebnisse und Erleichterung der Peer-to-Peer-Wetten zu nutzen. Für weitere Informationen über MEvU: www.mevu.bet [1]. _Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen._ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Global Blockchain Technologies Corp. 