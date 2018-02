First Solar (WKN:A1LEKM) ist seit Anfang der 2000er Jahre einer der führenden Anbieter in der Solarindustrie, der die Kosten senkt und einige der größten Solarkraftwerke der Welt entwickelt. Aber bis vor kurzem hat das Unternehmen noch nicht viel getan, um seine Solarkraftwerke mit Energiespeichern auszustatten.



Das änderte sich letzte Woche, als das Unternehmen ankündigte, dass es eine Solar-Plus-Speicheranlage für eine Tochtergesellschaft APS von Pinnacle West Capital (WKN:853915) in Arizona bauen würde. Die Anlage wird den Strom, den sie tagsüber erzeugt, speichern und damit das Netz länger mit sauberem Strom versorgen.

First Solars Einstieg in die Energiespeicherung

Das 65-MW-Solarkraftwerk wird mit einem 50-MW- ...

