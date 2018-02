FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon haben sich am Dienstagnachmittag mit plus 1,82 Prozent auf 22,42 Euro an die Spitze des Dax gesetzt. Nachdem der US-Chiphersteller Qualcomm seine Offerte für den niederländischen Konkurrenten NXP nachgebessert hatte, bleibe die Konsolidierungsfantasie in dem Sektor am "köcheln", sagte der Experte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Dies stütze auch die Anteilscheine von Infineon. In den USA stiegen Analog Devices , Xilinx , KLA-Tencor und Applied Materials zwischen 2 und 3 Prozent und führten die Kursgewinner im Nasdaq 100 Index an.

Konkret spekulierten die Anleger Altmann zufolge, dass die Angebotserhöhung für NXP Qualcomm bei der Verteidigung gegen den US-Konkurrenten Broadcom helfen könnte. Dieser will seinerseits Qualcomm übernehmen, war jedoch abgeblitzt, weil die Offerte als zu niedrig eingestuft wurde. Sollte also Broadcom bei Qualcomm endgültig scheitern, könnte Broadcom statt dessen ein Auge zum Beispiel auf Infineon werfen./la/he

