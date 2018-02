FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon sieht sich weiter als Konsolidierer in der Halbleiterbranche. Mit Übernahmen wolle Infineon nun "weitere Themen in der Branche erfassen", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss dem Wirtschaftsmagazin Euro. Dafür habe der Chipkonzern vor allem kleinere Zukäufe im Blick, ohne größere aus dem Auge zu verlieren. "Interessant könnten Unternehmen aus dem Bereich Mikrocontroller sein. Controller sind programmierbare Chips und ergänzen sich ideal mit unseren Leistungshalbleitern", so der Manager. Besonders bei kleineren Leistungen, wie etwa in Waschmaschinen, seien solche Lösungen gefragt.

Bei sogenannten Leistungshalbleitern hatte der Münchner Konzern 2015 durch die Übernahme des US-Herstellers International Rectifier seine Position als Weltmarktführer ausgebaut. "Hier gewinnen wir weitere Marktanteile nun aus eigener Kraft", erläuterte Ploss. "Einen großen Zukauf brauchen wir da nicht mehr." Bei sogenannten Siliziumkarbid-Halbleitern war die Übernahme des US-Herstellers Wolfspeed vor einem Jahr am Widerstand der US-Behörden gescheitert. Deshalb habe man die Entwicklung eigener Produkte auf Basis von Siliziumkarbid beschleunigt und deutlich aufgeholt.

February 20, 2018

