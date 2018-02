Liebe Leser,

Infineon konnte zuletzt nicht mehr so sehr überzeugen wie noch in den Wochen zuvor. Doch jetzt hat die Aktie ein ganz wichtiges Signal ausgesendet. Der Kurs hat die Chance auf Kursgewinne von mehr als 15 %. Im Detail: Die Notierung ging am Montag um einige Cent nach unten. Dennoch eröffnen sich gute Chancen, weil die Untergrenze von 22 Euro im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend erneut verteidigt werden konnte. Gleiches gilt auch für den bisherigen Dienstagshandel. Dies ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...