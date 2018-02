Ist nun auch Daimler im Bann des Dieselskandals? Nachdem die "Bild am Sonntag" von neuen Vorwürfen gegen den Stuttgarter Autobauer berichtet hat, steht die Aktie wieder verstärkt im Fokus vieler Anleger. Deutlich positivere Nachrichten gab es hingegen heute von Heidelbergcement. Der DAX-Konzern kann sich über ein überraschend starkes Geschäftsjahr 2017 freuen. Der Blick in den Handel an der Börse Stuttgart mit Jürgen Dietrich.