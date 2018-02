MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2017/2018

DGAP-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Zwischenbericht MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2017/2018 20.02.2018 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Verhaltener Start in das neue Geschäftsjahr, bedingt duch Einmaleffekt in 2016/2017

* Umsatz mit EUR 4,3 Mio. 23 % unter Vorjahr * EBIT in Höhe von EUR 2,0 Mio. (gegenüber EUR 2,9 Mio. im Vorjahr) * Ergebnis nach Steuern von EUR 1,5 Mio. (gegenüber EUR 4,4 Mio. im Vorjahr)

Bremen, 20. Februar 2018 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2017/2018 bekannt (Berichtszeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2017).

Der im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 erwirtschaftete Umsatz lag mit TEUR 4.283 um 23 % unter dem Niveau des entsprechenden Quartals des Vorjahres (TEUR 5.537). In den Vorjahreswerten ist der einmalige Verkauf von Nutzungsrechten an MeVisLab in Höhe von TEUR 1.800 als Teil des Dienstleistungsumsatzes des Segments Sonstige Befundung enthalten. Die Umsätze mit Neulizenzen sind um 13 % auf TEUR 1.086 gesunken, und das Wartungsgeschäft hat sich um 4 % reduziert. Das Dienstleistungsgeschäft, im Wesentlichen Cloud basierte Technologie, - ohne die Nutzungsrechte an MeVisLab - hat sich mit einem starken Anstieg auf TEUR 1.434 mehr als verdoppelt. Der Umsatz im Segment der Digitalen Mammographie hat sich um 12 % auf TEUR 3.003 (i. Vj. TEUR 2.660) erhöht, der Umsatz im Segment Sonstige Befundung ist auf TEUR 1.280 (i. Vj. TEUR 2.877) gesunken, was - ohne die Nutzungsrechte an MeVisLab - einem Wachstum von 19 % für dieses Segment entspricht.

Somit konnte im ersten Quartal ein EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) von TEUR 1.954 erwirtschaftet werden, gegenüber TEUR 2.875 im ersten Quartal des Vorjahres. Die EBIT-Marge hat sich mit 46 % gegenüber dem Vorjahreswert von 52 % leicht verringert.

Das Finanzergebnis verschlechterte sich im Berichtszeitraum deutlich auf TEUR -406 (i. Vj. TEUR 1.565). Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gab es beim Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus Kursdifferenzen in Höhe von TEUR -445 (i. Vj. TEUR 1.620) sowie beim Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten 51%igen Anteile an der MeVis BreastCare GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 5 (i. Vj. TEUR -74).

Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf TEUR 1.547 (i. Vj. TEUR 4.427), was einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von EUR 0,85 (i. Vj. EUR 2,43) entspricht.

Die Hauptversammlung der MeVis Medical Solutions AG findet am 14. März 2018 statt. Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2017/2018 wird am 15. Mai 2018 veröffentlicht.

