Die amerikanische Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, NYSE: HD) wird die Quartalsdividende um 15,7 Prozent auf 1,03 US-Doller je Aktie anheben. Dies ist die 9. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Insgesamt ist es das 124. Quartal in ununterbrochener Folge, für das Home Depot eine Dividende ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 22. März 2018 (Record day: 8. März 2018). Der Konzern aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...