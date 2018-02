Liebe Leser,

bei der Münchener Rück (vollständiger Name: "Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München") könnte es möglich sein, dass gerade die im vorigen Geschäftsjahr beobachteten Naturkatastrophen in diesem Jahr zu höheren Umsätzen führen. Wie das sein könnte: Diese Naturkatastrophen führten bekanntlich zu hohen Zahlungen von Seiten der Münchener Rück im vorigen Geschäftsjahr. Nun ist es aber manchmal so, dass die Schäden im Vorjahr dann im Folgejahr zu höheren ... (Peter Niedermeyer)

