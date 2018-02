Der deutsche Leitindex behauptet seine anfänglichen Gewinne und schließt leicht im Plus. Autowerte standen auf der Verliererseite.

Der Dax kämpft weiter um eine stabilere Erholung. Wie schon tags zuvor gab der deutsche Leitindex am Dienstag seine anfänglichen Gewinne zunächst schnell wieder ab und drehte erst am Nachmittag in einem mühsamen Zickzackkurs wieder ins Plus. Zum Ende des Handelstages schloss das deutsche Börsenbarometer 0,8 Prozent im Plus bei 12.488 Punkten.

Als Dax-Stütze erwies sich der schwächelnde Euro-Kurs, der die Produkte deutscher Unternehmen für Käufer außerhalb des Währungsraums tendenziell verbilligt. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2320 Dollar. Am späten Nachmittag waren es dann 1,2345 Dollar. Das war rund ein halber Cent weniger als im asiatischen Handel.

Von der Wall Street indes kamen wenig positive Impulse. Nach dem Feiertag am Montag eröffneten die New Yorker Börse leicht im Minus. Belastend wirkte sich unter anderem der Anstieg der Renditen für kurzlaufende Staatsanleihen aus. Die Rendite der zweijährigen US-Staatspapiere erreicht mit 2,22 Prozent den höchsten Stand seit dem 12. September 2009. Damit liegt sie auf dem Stand kurz vor der Pleite der US-Bank Lehman Brothers. Das US-Schatzamt plant, über 250 Milliarden Dollar an Geldmarktpapieren und Treasuries an den Markt zu bringen.

Etwas besser als der Dax hielten sich am Dienstag die anderen deutschen Aktienindizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,9 Prozent auf 26.299 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,1 Prozent auf 2.592 Punkte. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,8 Prozent auf 3.436 Zähler.

Neben einigen Unternehmenszahlen schauten die Anleger zunächst auf heimische Konjunkturdaten und den ZEW-Index. Börsianer blicken demnach zuversichtlicher als gedacht auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer für ihre Konjunkturerwartungen im kommenden halben Jahr sank im Februar nur leicht um 2,6 auf 17,8 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 211 Analysten und Anlegern mitteilte. Das ZEW sprach von einem "Rückgang auf hohem Niveau". Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...