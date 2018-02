PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am Dienstag haben Europas Aktien wieder Fahrt aufgenommen. Nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn stieg der EuroStoxx 50 Index als Leitindex für die Eurozone um 0,80 Prozent auf 3435,08 Punkte. Rückenwind erhielten die Börsen vom Eurokurs, der sich zum US-Dollar im Verlauf des Tages abschwächte. "Der Optimismus kehrt zurück, der schwächere Euro stützt", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. Eine schwächere Gemeinschaftswährung kann die Exportchancen der Unternehmen aus der Eurozone verbessern.

Zudem grenzten die Aktien an der Wall Street ihre anfänglichen Kursverluste ein. Technologie-Aktien konnten sogar weiter zulegen, befeuert von Übernahmefantasien in der Halbleiterbranche. "Das ist ein hartes Ringen zwischen Bullen und Bären", beschrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwaltere QC Partners die gegenwärtige Situation an den Börsen.

Auch in Paris ging es mit den Kursen wieder aufwärts. So legte der CAC 40 um 0,64 Prozent auf 5289,86 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss dagegen mit einem Abschlag von 0,01 Prozent auf 7246,77 Punkte quasi unverändert. Hier hätten die hohen Kursverluste von HSBC nach den Zahlen der Großbank den Markt belastet, sagte Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets./bek/he

