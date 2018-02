Havanna (ots/PRNewswire) -



- Havanna ist bereit, die größte Veranstaltung der Welt zur Feier des besten Tabaks der Welt auszurichten - Besucher können die Plantagen und Produktionsstätten der Havanna-Zigarren (Habanos) besuchen und am internationalen Seminar teilnehmen - Erstmals findet dabei die Habanos World Challenge statt, während der internationale Habanosommelier-Wettbewerb bereits in sein 17. Jahr geht



Eine Woche vor Beginn des XX Habanos Festival steht in Havanna alles dazu bereit, dieses internationale Treffen auszurichten, bei dem sich alles um den besten Tabak der Welt dreht. Vom 26. Februar bis zum 2. März erwartet Liebhaber der Havanna-Zigarren aus mehr als 50 Ländern ein volles Programm und neue Produkteinführungen der angesehensten Marken für die zwanzigjährige Jubiläumsausgabe des Festivals.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.mu ltivu.com/players/uk/8274951-habanos-festival-20th-anniversary/



Die Welcome Night am 26. Februar wird im Salón de Protocolo El Laguito mit der Einführung der 2014 Reserva Cosecha von Cohiba gefeiert, einer einmaligen und exklusiven Edition aus 5.000 durchnummerierten Kisten.



Am 28. Februar wird dann der 20. Geburtstag des Festival del Habano im Teatro Martí und im Veranstaltungsraum des Gran Teatro de Habana gefeiert.



Das Festival schließt mit einerGala Night zu Ehren der Partagás Línea Maduro am 2. März im Pabexpo mit einem Auftritt der bekannten Band Orishas. Dort finden auch die Preisverleihung zur Premio Habanos 2017 und die Humidor-Auktion statt. Sämtliche Erlöse gehen an das öffentliche Gesundheitssystem Kubas.



Mit dem International Habanosommelier Contest, der mittlerweile im 17. Jahr stattfindet, bietet das Habanos Festival eine Bühne für die besonderen Fähigkeiten der Habanosommeliers. Und erstmals wird auch die Habanos World Challenge gefeiert. Dieser Wettbewerb besteht aus zwei Phasen: In der ersten hält jedes Land Vorausscheidungen vor Ort ab und wählt ein Siegerpaar, das sein Land vertritt und zum großen Finale in die kubanische Hauptstadt reist, wo eine Expertenjury die ersten Gewinner der Habanos World Challenge wählen wird.



Das Festivalprogramm beinhaltet Meisterklassen und Vorträge von anerkannten Experten in der Welt der Havannas im Rahmen des International Seminar, das am Mittwoch, dem 28. Februar eröffnet wird.



Außerdem bietet das Festival Besuche auf den Tabakplantagen im Vuelta Abajo* in Pinar del Rio* an, das als die weltweit beste Region für den Tabakanbau gilt, sowie Besichtigungen der Manufakturen.



