Geht die Online-Strategie von Walmart doch nicht auf? Investoren schicken die Aktie auf Talfahrt. Das könnte voreilig gewesen sein.

Fast zehn Prozent rauscht die Walmart-Aktie am Dienstag ins Minus. Grund: Die neuen Zahlen des weltgrößten Einzelhändlers für das vierte Quartal. Der Gewinn lag niedriger als erwartet und Investoren fürchten, dass die jüngste Online-Strategie des Konzerns aus Bentonville in Arkansas doch nicht so aufgeht wie gedacht.

Obwohl Walmart die Umsatzerwartungen übertroffen hat, schaut die Wall Street vor allem auf eine Zahl: das Wachstum im Online-Geschäft. Und das ist zwischen November und Januar nur um 23 Prozent gestiegen - weniger als erhofft. In den Quartalen davor lag der Anstieg bei mehr als 50 Prozent.

Gerade im wichtigen Weihnachtsquartal ist das ein enttäuschendes Ergebnis. Zudem kommt es zu einem Zeitpunkt, in dem es so aussah, als hätte Walmart seinen Weg in den E-Commerce gefunden.

In den letzten Quartalen hatte der Einzelhändler trotz der schier übermächtigen Konkurrenz durch Amazon immer wieder die Erwartungen des Markts übertroffen. Und das in Zeiten, in denen Kaufhausketten wie Sears, Kohl's und Macy's kriseln und eine Filiale nach der anderen schließt.

Angesichts des Siegeszuges von ...

