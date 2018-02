Die Abholzung im Bielowieza-Naturpark wegen Käferbefalls hatte Umweltschützer aufgebracht. Laut EU-Generalanwalt gehöre auch Totholz zum Urwald.

Polen hat mit Rodungsarbeiten im Naturschutzgebiet Bielowieza nach Einschätzung des EU-Generalanwalts gegen Umweltrichtlinien verstoßen. In seiner am Dienstag veröffentlichten Meinung empfahl Yves Bot dem Europäischen Gerichtshof, dies festzustellen. Die Rechtsmeinung des Generalanwalts fließt oft in die Urteilsbegründungen des Europäischen Gerichtshofs ein.

Polen habe nicht seine Verpflichtungen nach den Vorgaben für Natura-2000-Gebiete eingehalten, schrieb Bot. Bialowieza sei "einer der am besten erhaltenen Naturwälder ...

