Liebe Leser,

wer an Apple Zweifel gehabt hat, kommt nun möglicherweise nicht mehr ohne weiteres an dem Unternehmen vorbei. Denn die Aktie hat zwar am Montag leicht nachgegeben, kann aber bereits heute wieder zulegen. Insgesamt ist das charttechnische Bild derzeit wieder ausgezeichnet. Vieles deutet auf einen regelrechten Ausbruch nach oben hin, meinen die Experten. Konkret: Die Aktie hat sich aus dem Abwärtssog befreit und strebt nun wieder in Richtung der neutralen Zone zwischen 140 und ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...