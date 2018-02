NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem langen Feiertagswochenende tendieren die US-Börsen am Dienstag uneinheitlich. Gegen Mittag New Yorker Zeit verliert der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 25.107 Punkte, hauptsächlich belastet von der Walmart-Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen des Einzelhändlers regelrecht abstürzt. Der S&P-500 tendiert kaum verändert, der Nasdaq-Composite rückt um 0,5 Prozent vor.

Beobachter verweisen einerseits auf den stärkeren Dollar und die abermals gestiegenen US-Anleiherenditen. Die Vorgaben von den europäischen Börsen sind uneinheitlich - am Montag hatten sie deutlicher nachgegeben, als die US-Märkte wegen "Washingtons Geburtstag" geschlossen waren. Am Dienstag kam es aber zu einer Erholung in Europa.

Die in den vergangenen Wochen zu beobachtende Volatilität an den Aktienmärkten setze sich fort, beschreiben Beobachter das Geschehen. Ursächlich dafür sei die Normalisierung der Geldpolitik großer Notenbanken. Anleger seien mit einer neuen Situation konfrontiert, sagt Christian Keller von Barclays. Einige Zentralbanken, darunter vor allem die Federal Reserve, zögen die geldpolitischen Zügel entschlossener an, andere, wie die Europäische Zentralbank, bereiteten sich darauf vor. Die Situation sei also eine andere als in den zurückliegenden Jahren.

Eine Studie des Vermögensverwalters Blackrock, in der dieser zum Kauf von US-Aktien rät, scheint bei den Anlegern zunächst keine Beachtung zu finden. Blackrock hat US-Aktien auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft, weil der positive Einfluss der Steuersenkungen und des geplanten Infrastrukturprogramms in den Kursen noch bei weitem nicht eingepreist sei.

Steigende US-Anleiherenditen stützen Dollar

Am US-Anleihemarkt legen die Renditen zu. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit den anstehenden Auktionen neuer Notes des US-Finanzministeriums in dieser Woche. Wenn neue Staatsanleihen mit möglicherweise höheren Kupons angeboten werden, trennen sich Anleger häufig von älteren Papieren. In der Folge sinken die Notierungen, während im Gegenzug die Renditen steigen. Die Zehnjahresrendite legt um 3 Basispunkte auf 2,90 Prozent zu.

Die höheren Anleihezinsen geben dem Dollar Auftrieb. Für einen Euro werden nur noch rund 1,2344 Dollar gezahlt, am Freitag notierte die Gemeinschaftswährung noch oberhalb von 1,24 Dollar. Auch zu anderen Währungen wie dem Yen oder dem britischen Pfund macht der Greenback Boden gut.

Der stärkere Dollar wiederum lastet auf dem Goldpreis, der um 0,9 Prozent auf 1.332 Dollar je Feinunze sinkt. Das Edelmetall wird in Dollar bezahlt und verteuert sich für Käufer aus anderen Währungsräumen, wenn der Dollar aufwertet.

In unterschiedliche Richtungen laufen unterdessen die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI steigt um 0,1 Prozent auf 61,72 Dollar, die europäische Referenzsorte Brent verbilligt sich hingegen um 1 Prozent auf 65,04Dollar. Aus dem Handel heißt es dazu, dass die Nachfrage der Raffinerien in Europa bedingt durch Wartungsarbeiten derzeit geringer sei. US-Öl profitiere hingegen noch immer von Daten aus der Vorwoche, die einen unerwartet deutlichen Abbau der US-Ölvorräte gezeigt hatten.

Walmart werden nach enttäuschenden Zahlen abgestraft

Unter den Einzelwerten gilt das Interesse Walmart und Home Depot nach der Vorlage von Quartalszahlen. Walmart fallen um 9,5 Prozent. Der Einzelhandelskonzern hatte im vierten Quartal die Erwartungen verfehlt, unter anderem weil der Umsatz im Online-Geschäft langsamer stieg. Die Aktie der Baumarktkette Home Depot steigt dagegen um 1,6 Prozent.

Qualcomm verbilligen sich um 3,1 Prozent. Der Chiphersteller hat sein Gebot für die niederländische NXP erhöht und bietet nun 127,50 Dollar je Aktie. Damit sichert sich der US-Konzern die Zustimmung einiger Hedgefonds. So hat Elliot Management bereits zugesichert, zu dem erhöhten Gebot die von ihm gehaltenen Aktien anzudienen. Insgesamt sollen Aktionäre mit Beteiligungen von zusammen 28 Prozent zugestimmt haben. Für die Übernahme dürfte Qualquomm seine außerhalb der USA gehaltene Liquidität einsetzen. Die Option, dass Qualcomm von Broadcom übernommen wird, ist nun als weniger wahrscheinlich einzustufen.

Die Aktien von Merck & Co. fallen um 1,7 Prozent, nachdem der Pharmahersteller einen Patentstreit mit Gilead Sciences verloren hat. Gilead legen um 0,9 Prozent zu. Die Mosaic-Aktie rückt kräftig vor, nachdem der Düngemittelhersteller unerwartet starke Ergebniszahlen ausgewiesen hat und zudem mitteilte, dass die Pottasche- und Phosphat-Märkte nach einer jahrelangen Schwächephase anzögen. Die Mosaic-Aktie gewinnt 6,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.107,21 -0,44 -112,17 1,57 S&P-500 2.731,10 -0,04 -1,12 2,15 Nasdaq-Comp. 7.277,52 0,53 38,06 5,42 Nasdaq-100 6.817,99 0,70 47,33 6,59 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,22 3,3 2,19 102,1 5 Jahre 2,67 3,6 2,63 74,1 7 Jahre 2,83 2,7 2,81 58,7 10 Jahre 2,90 2,5 2,88 45,8 30 Jahre 3,16 3,1 3,13 9,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Mo, 17:27 % YTD EUR/USD 1,2344 -0,51% 1,2386 1,2397 +2,7% EUR/JPY 132,35 +0,06% 132,34 132,13 -2,2% EUR/CHF 1,1550 +0,22% 1,1527 1,1529 -1,4% EUR/GBP 0,8817 -0,53% 0,8863 1,1290 -0,8% USD/JPY 107,21 +0,56% 106,85 106,58 -4,8% GBP/USD 1,4001 +0,03% 1,3974 1,3997 +3,6% Bitcoin BTC/USD 11.618,87 +4,80% 11.562,91 11.219,95 -19,11 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,72 62,5 +0,1% 0,04 +2,1% Brent/ICE 65,04 65,67 -1,0% -0,63 -1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,48 1.344,73 -0,9% -12,26 +2,3% Silber (Spot) 16,53 16,66 -0,8% -0,13 -2,4% Platin (Spot) 1.002,30 1.009,00 -0,7% -6,70 +7,8% Kupfer-Future 3,19 3,21 -1,8% -0,06 -3,4% ===

