Legal General, ein FTSE 100-Finanzdienstleistungskonzern und führender Anbieter von Haus- und Wohnungsversicherungen, hat heute eine neue Partnerschaft mit Slice Labs bekannt gegeben. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Kunden eine "On-Demand Homeshare"-Versicherung, also eine Versicherung für teilweise gewerblich genutztes Eigentum auf Abruf, anzubieten

In jüngsten Zeit erfreuen sich On-Demand-Versicherungen immer größerer Beliebtheit, denn Kunden können über eine mobile App Versicherungen für ihre persönliche Habe, ihr Auto oder ihr Eigenheim abschließen.

On-Demand-Versicherungen bieten Kunden eine flexible, bequem zu erwerbende Abdeckung mit verschiedenen Schadensklassen und Versicherungslaufzeiten.

Die Partnerschaft mit Slice Labs Inc. ist eine weitere Investition von Legal General in neue Technologien. Für das Roll-out der bedarfsorientierten Homeshare-Versicherung und anderer Produkte wird die Plattform Slice Labs Insurance Cloud Services (ICS) genutzt. Das im Oktober 2015 gegründete Unternehmen bietet maßgeschneiderte Versicherungen zur Abdeckung von Home-Sharing-Risiken.

Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam webbasierte sowie mobile Anwendungen und nutzen Big Data, KI sowie Machine Learning für die Entwicklung des Homeshare-Produkts.

Cheryl Agius, CEO der Versicherungsabteilung von Legal General erklärte: "Die neue Partnerschaft mit Slice macht uns die neuste Technologie zugänglich, die die Distributionsmodelle für Versicherungen grundlegend verändert. Kunden, die ihre Häuser oder Wohnungen zeitweise vermieten, zum Beispiel über Airbnb, wollen eine Versicherung schnell und einfach genau dann abschließen, wenn sie sie benötigen. Dieses Versicherungsangebot ist Teil unserer Strategie, das Versicherungswesen mit daten- und technologieorientierten Lösungen zu revolutionieren, die das Kundenerlebnis optimieren."

Tim Attia, CEO von Slice Labs ergänzte: "Wir fühlen uns geehrt, mit einem der größten Versicherungskonzerne Großbritanniens zusammenzuarbeiten und ihm unsere ICS-Plattform zur Verfügung zu stellen. Der Homesharing-Markt in Großbritannien benötigt dringend eine On-Demand-Lösung, und wir freuen uns darauf, diese Lösung mit L&G zu verwirklichen. Wir betrachten dieses Projekt als ersten Schritt bei der Entwicklung weiterer On-Demand- und traditioneller Versicherungsprodukte."

ÜBER LEGAL GENERAL

Die 1836 gegründete Legal General Group ist einer der führenden britischen Finanzdienstleister. Die Vermögenswerte des gesamten Konzerns, einschließlich derivativer Vermögenswerte, belief sich am 30. Juni 2017 auf 951,1 Mrd. britische Pfund. Wir verwalten außerdem Lebens- und Rentenversicherungen, Investitionen und allgemeine Versicherungsverträge für über 9,5 Mio. Kunden in Großbritannien.

ÜBER SLICE

Slice Labs Inc. ist ein Startup-Technologieunternehmen und betreibt eine On-Demand-, Pay-per-use-Versicherungsplattform in der Cloud, um Versicherungsprodukte schnell und bequem zur Verfügung zu stellen. Diese Produkte sind leistungsfähiger, ermöglichen eine engere Kundenbindung und bieten Kunden ein breiteres Spektrum an Optionen. Slice revolutioniert das Versicherungswesen durch Design, Daten und Technologie. Um aktuelle Nachrichten über Slice zu erhalten, besuchen Sie http://www.slice.is oder folgen @SliceLabs auf Twitter.

