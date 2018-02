Drei Jahre hatte Uber versucht in Marokko Fuß zufassen - illegal. Nun kapituliert das Unternehmen gegen die strengen Transportgesetze.

Der Fahrdienstanbieter Uber zieht sich aus Marokko zurück. Als Grund für den Schritt gab das in San Francisco ansässige Unternehmen am Dienstag an, dass es das nordafrikanische Land nicht geschafft habe, seine strengen Transportregeln zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...