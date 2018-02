FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Online-Anbieters von Heimtierbedarf Zooplus sind am Dienstag mit plus 7,76 Prozent auf 182 Euro an die SDax-Spitze geschnellt und damit auf das höchste Niveau seit Juni 2016 gestiegen. Börsianer verwiesen auf das positive Chartbild: Nachdem die 50-Tages-Linie als gleitender Durchschnitt der letzten 50 Handelstage die 200-Tages-Linie von unten nach oben gekreuzt habe, sei ein sogenanntes "Goldenes Kreuz" entstanden. Dieses gilt aus charttechnischer Sicht als starker Indikator für nachhaltig anziehende Kurse.

Aus fundamentaler Sicht könnten die Anteilscheine weiter von der anhaltenden Nachfrage nach Unternehmen mit funktionierendem Online-Geschäftsmodell profitiert haben, ergänzte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank ./la/he

ISIN DE0005111702

