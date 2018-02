Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm -0,24% auf 83,6, davor 16 Tage ohne Veränderung , Buwog 0% auf 28,84, davor 5 Tage im Plus (1,41% Zuwachs von 28,44 auf 28,84), Erste Group 0% auf 38,83, davor 5 Tage im Minus (-3,22% Verlust von 40,12 auf 38,83), ATX -0,18% auf 3402,96, davor 4 Tage im Plus (0,7% Zuwachs von 3385,63 auf 3409,26), KTM Industries-1,29% auf 6,1, davor 4 Tage im Plus (4,39% Zuwachs von 5,92 auf 6,18), Bawag Group -0,22% auf 45,88, davor 3 Tage im Plus (3,75% Zuwachs von 44,32 auf 45,98), Flughafen Wien -1,25% auf 35,65, davor 3 Tage im Plus (4,18% Zuwachs von 34,65 auf 36,1), Nikkei -1,01% auf 21925,1, davor 3 Tage im Plus (4,7% Zuwachs von 21154,2 auf 22149,2), OMV -0,33% auf 48,18, davor 3 Tage im Plus (4,05% Zuwachs von 46,46 auf 48,34), EVN...

